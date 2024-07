Leitartikel: Die Familie ist wieder daheim

Wenn morgen in Paris die Sommerspiele – wer es genau wissen will: Es sind die Spiele der XXXIII. Olympiade – eröffnet werden, dann ist das auch eineArt Nachhausekommen. Das Sport-Spektakel im Zeichen der fünf Ringe war seit dem sommerlichen Festspiel in London 2012 nicht mehr in seinem europäischen Basislager. Mit Ausnahme der Party am Zuckerhut in Rio (2016) irrlichterte die olympische Familie vielmehr von einer seltsamen Destination zuranderen.