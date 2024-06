Gabriel Felbermayr und Holger Bonin haben am Mittwoch Österreich den Spiegel vorgehalten. Die Chefs der beiden Wirtschaftsforschungsinstitute Wifo und IHS haben darauf hingewiesen, dass Österreich ärmer wird und dass die Lohnstückkosten so hoch sind, dass unsere Exportbetriebe die Ware nicht mehr so einfach verkaufen können und Arbeitsplätze streichen müssen.