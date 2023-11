Deckel drauf

Als dann auch die Statutenänderung für eine Direktwahl des Parteichefs durch die Mitgliederbasis mit solider Mehrheit abgesegnet wurde, waren die Befürchtungen in Bablers Team für ein enttäuschendes Ergebnis weitgehend verflogen. Auch die Wiener SP, die lange gegen die Statutenänderung aufgetreten ist, übte sich in freundlicher Zurückhaltung, die sich dabei großteils in Stimmenthaltungen niederschlug.