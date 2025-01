Das große Duell

Dass Michael Ludwig den Termin für die Wien-Wahl in den April vorverlegen würde, noch ehe im Bund die blau-schwarze Regierung in trockenen Tüchern ist, mag viele überrascht haben. An den strategischen Voraussetzungen ändert das wenig. Lesen Sie auch: Wien-Wahl am 27. April: Ludwigs Kampfansage an Blau-Schwarz Der rote Bürgermeister sucht das schnelle Duell mit dem (wahrscheinlichen) blauen Kanzler Herbert Kickl. Das Rathaus als Zentrum einer weltoffenen, sozialen Metropole gegen einen