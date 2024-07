Danke, Mr. Präsident!

Der 81-Jährige zieht sich aus dem Rennen um das Weiße Haus zurück. Auf nicht mehr ganz so sanften Nachdruck prominenter Parteiführer hat er verstanden, dass er so nicht gegen Donald Trump gewinnen kann. Biden konnte nicht ungeschehen machen, was 51 Millionen Amerikaner bei der Debatte Ende Juni mit eigenen Augen gesehen haben. Dass er nicht mehr die physische und mentale Kraft hat, die Rückkehr des Demagogen ins Weiße Haus zu verhindern. Mehr als acht von zehn Amerikanern halten ihn für