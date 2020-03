Was macht den Unterschied? Im Moment der Aktionismus. Bei allem Verständnis für die Sorge einer möglichen Pandemie sind die Schritte, die gesetzt werden, kaum mehr nachvollziehbar. Zurück nach China. Die Zahlen der infizierten Personen haben von Beginn an nicht gestimmt. Wie bei vielen Virusinfektionen gibt es Menschen, die keine oder fast keine Symptome zeigen. Wir sprechen in solchen Fällen von einer stillen Feiung. Die Betroffenen sind anschließend immun. Würden diese Fälle miteinbezogen,