Am Morgen danach

Es kann jeden treffen. Das ist die Botschaft, die die radikalen Islamisten verbreiten wollen, samt der dazugehörigen Bilder: Städte im Ausnahmezustand, Tod, Verzweiflung, Zerstörung der Ordnung. Nun also Wien, Österreich, ein neutrales Land, das meinte, sich erfolgreich hinter dieser Position ducken und allen Konflikten, die wir weltweit kennen, aus dem Wege gehen zu können.

Ein Irrtum. Islamistischer Terror akzeptiert keine Neutralität, er tötet und speist sich dabei aus dem politischen Islam, dessen Gegner die offene Gesellschaft und damit der Westen sind. Wir gehören dazu. Diese Erkenntnis trifft uns schwer, sie widerspricht der österreichischen Legende, eine schläfrige Insel im turbulenten Weltenmeer bleiben zu können.

Heute sind wir aufgeschreckt - die Wirklichkeit in diesem Jahr 2020 kennt keine sicheren Verstecke, nach Nizza ist Wien an der Reihe, der Terror setzt sich in Europa fest.

Vieles liegt heute, am Morgen nach den feigen und schrecklichen Anschlägen von Wien, noch im Dunkeln. Unsere Anteilnahme gilt den Opfern, Respekt den Einsatzkräften.

Die unmittelbaren Quellen und Hintermänner der Anschläge werden sich wahrscheinlich nie eruieren lassen, sie sind diffus wie ihre Ziele und Absichten, außer eben jene, größtmögliche Aufmerksamkeit für den radikalen Islam zu bewirken und den verhassten Westen zu treffen, dort, wo er es nicht erwarten würde.

Österreich und die freien Demokratien haben nur eine Handlungsoption. Sie müssen der Herausforderung ihrer Gesellschaftsform mit aller zur Verfügung stehenden staatlichen Macht die Stirn bieten. Dies schließt die Bereitschaft ein, jene zu benennen, die den Nährboden für die radikalen Muslime aufbereiten. Prediger, Finanziers, verirrte Sympathisanten, dazu Politiker wie der türkische Premier Erdogan, der seine Bedeutung daraus zieht, dass er sich am Westen reibt und diesen Konflikt zum Kulturkampf erklärt. Diese religiöse Grundierung ist stupid und spaltet. Das soll wohl auch der Zweck sein. Frankreichs Premier hat diesen Konflikt Krieg genannt. Österreich kann und darf dabei nicht länger bloßer Zuseher und Erdulder sein. Routinierte Betroffenheit allein wird zu wenig sein.

Österreich muss am Morgen nach dem Anschlag zur Kenntnis nehmen, dass es sich aus falsch verstandener Toleranz bisher nicht mit letzter Konsequenz gegen diese Abart des Islamismus auf österreichischem Boden zur Wehr gesetzt hat. Es hat die Submilieus, von denen ausgehend die heimische Ordnung unterwandert wird, nicht benannt und auch nicht unter Kontrolle. Es ist zu tolerant gegen diese islamische Zentren der Intoleranz auf österreichischem Boden gewesen. Wir sind bisher alle ins Unverbindliche geflüchtet, wenn es darum ging, diese Gefährdung zu benennen, die Kirche eingeschlossen. Diese weiche Haltung zu Ende gedacht würde die Niederlage unserer Wertordnung bedeuten. Dazu darf und wird es nicht kommen. Wir reden von einem Umkehrpunkt.

Artikel von Gerald Mandlbauer Chefredakteur g.mandlbauer@nachrichten.at