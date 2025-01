Chaostage in Österreichs Innenpolitik

Fast schon wie in einer Wahlkampfrede erläuterte Meinl-Reisinger emotional wie im finalen Abtausch zwischen Rot und Schwarz aus ihrer Sicht, keine „über den Wahltag hinaus gedachten Fortschritte“ übrig geblieben wären. Gerade in den Reformen, Meinl-Reisinger nannte mehrmals den Föderalismus und die Pensionen, wäre aber die Daseinsberechtigung der Neos in einer Regierung mit den beiden „alten“, gar nicht mehr so großen Parteien gelegen.