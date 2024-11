Belastungstest ohne Belastung

Der erste Frühverkehr mit der Donautalbrücke als vierter Donauquerung brachte kaum Überraschungen: Zähflüssig wie immer wälzte sich der Verkehr zwischen sechs und acht Uhr auf den beiden Bundesstraßen entlang der Donau in die Landeshauptstadt. Wer nach Linz einpendelt, braucht Geduld - soweit also alles so wie immer.Auffallend war, wie wenige Autos die neue Brücke im Frühverkehr nutzten. Nur sehr vereinzelt verirrten sich Fahrzeuge auf die Donautalbrücke.