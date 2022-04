Der Titelverteidiger hat beim 2:1 über Micheldorf bewiesen, dass man nicht gewillt ist, in den Abstiegskampf einzugreifen, und deshalb in diesen Spielen alles gibt. Die Diskussionen rund um Oedt haben in den vergangenen Wochen allerdings vom wahren Problem abgelenkt: Die Regionalliga ist und bleibt ein Dauerpatient. Wenn sogar ein Klub wie St. Martin im Mühlkreis – für mich zweifellos einer der zwei, drei Top-Vorzeigevereine unseres Bundeslandes schlechtin, der eigentlich Workshops zum