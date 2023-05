Bereits am 1. März haben wir an dieser Stelle auf die drohenden Wirren im Regionalliga-Aufstiegskampf hingewiesen. Die während der laufenden Saison festgelegten Infrastruktur-Lizenzauflagen stehen in direktem Widerspruch zu den Auf- und Abstiegsbedingungen, die bereits vor Saisonbeginn festgestanden sind. Experten warnten von Beginn an, dass das neue Regulativ des Präsidiums des OÖ-Fußballverbands, das über vier Juristen verfügt, rechtlich nicht halten könnte.