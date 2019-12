Warum es trotzdem richtig ist, in Start-ups zu investieren

1 | Start-ups – ein gutes Investment?

Ich glaube, dass wir mit Runtastic einiges dazu beigetragen haben, das Wort "Start-up" in Österreich etwas anders zu positionieren. Als wir 2009 mit Runtastic begonnen haben, kannte ich das Wort Start-up gerade mal, aber es war weder in den Medien zu finden, noch sonstwo in Österreich zu hören. Klar gab es schon den einen oder anderen Unternehmer, aber auf keinen Fall diesen Hype, wie er momentan stattfindet. Die spannende Frage lautet: Ist dieser Hype berechtigt?

Natürlich hilft hier die Ausnahmesituation auf dem Kapitalmarkt stark mit und seitdem es für das eigene Geld keine Zinsen mehr gibt, überlegen sich viele Anleger, wo man denn alternativ sein Geld veranlagen und investieren könnte. Hier taucht auch mehr und mehr das Wort Start-up auf. Ich bekomme es gut mit, da mich Freunde und Bekannte aus diversen Kreisen ansprechen, ob sie nicht auch bei einem Start-up-Investment mitmachen können.

Hier wird es nun aber auch gefährlich und es ist notwendig, etwas mehr Aufklärungsarbeit über diese Investmentstrategie zu geben. Es muss ganz klar gesagt werden, dass wir im Start-up-Bereich von Hochrisiko-Investments sprechen. Das heißt, dass es neun von zehn Start-ups nicht schaffen und nicht erfolgreich werden.

Spreche ich jetzt gegen meine eigene Industrie? Nein, tue ich nicht, aber umgekehrt möchte ich hier auch mithelfen, etwas Aufklärungsarbeit zu leisten. Darum investieren Business Angels oder klassische Investoren auch in mehrere Start-ups und verfolgen einen Portfolioansatz. Mit meinen Gründerkollegen haben wir aktuell um die 20 Start-up-Investments und uns ist ganz klar, dass nicht alle durch die Decke gehen werden.

Um nochmals auf den Anfang zurückzukommen, möchte ich eben mitgeben, dass Investments in Start-ups eine gute Sache sind, man sich aber nicht erwarten darf, dass ich ein Investment tätige und dann einen zehnfachen Return habe.

Die gute Nachricht ist, dass es immer mehr Start-up-Fonds gibt, bei welchen man einen kleinen Teil der aufgestellten Fondssumme beigibt und dann Profis in Start-ups investieren. In Österreich ist der Name Speedinvest sehr bekannt und Oliver und sein Team schließen gerade den dritten Fonds in einer Höhe von 175 Millionen Euro ab. Wir sind hier sowohl bei Speedinvest II und Speedinvest III mit an Bord.

2 | Wie sieht es um den Hype wirklich aus?

Ja, es gibt tatsächlich mehr Start-ups als noch vor fünf Jahren. Irgendwie ist es auch hip geworden, sich als Start-up Gründer zu bezeichnen. Im Jahr 2018 wurden in Österreich 38.330 Unternehmen gegründet (nicht alle davon sind Start-ups). Dies ist natürlich positiv, da Unternehmertum in Österreich gefördert wird. Umgekehrt ist es auch mit Vorsicht zu genießen, da einige Menschen unterwegs sind, die sich diese Reise etwas zu einfach vorstellen.

Ich bekomme aktuell im Monat um die 30 Anfragen und Pitch Decks zugesendet und kann die selbst gar nicht abarbeiten. Dabei fällt mir natürlich auf, dass manche wirklich sehr frech, sehr viel Geld fordern, ohne überhaupt irgendetwas zu haben.

Unternehmertum ist beinharte Arbeit und der Erfolg kommt nicht von selbst – viele unterschätzen diese Reise und glauben, dass die Idee und ein paar erste Presseartikel im Internet schon als Erfolg gelten – dem ist aber nicht so.

3 | Meine Start-up-Investment- Empfehlungen

Du möchtest in Start-up(s) investieren, dann empfehle ich dir, zuerst einige Events in diesem Bereich zu besuchen. Es gibt in allen Bundesländern immer wieder Konferenzen oder Start-up-Days. Dort mal das Netzwerk zu suchen und sich mit erfahrenen Business Angels auszutauschen, ist auf alle Fälle sinnvoll. Auch wie oben angesprochen, kann zum Beispiel ein Investment in einen Start-up- Fonds am Anfang mehr Sinn ergeben. So bekommt man zu allen Investments vom Fonds auch ein Reporting und lernt erst einmal, wie die Basics funktionieren und welche Zahlen, Daten und Fakten in diesem Business relevant sind.

4 | Meine Tipps an die Start-up-Gründer

Ich habe eine ganz klare Empfehlung und die heißt: Sucht euch das perfekte Team.

Meiner Meinung nach sind für den Erfolg vor allem das Team und die Durchführung verantwortlich und so sage ich auch immer:

10 Prozent ist die Idee, 10 Prozent das Timing und 80 Prozent das Team!

Zeigt den Investoren, dass ihr es ernst meint und wir wollen sehen, dass ihr an euch und das Produkt glaubt und dafür alles geben werdet. Erst dann können ich und meine Kollegen es wirklich als mögliches Investment ansehen.

Was ist ein Pitch Deck? Das Verb "to pitch" bedeutet so viel wie anpreisen. Ein Pitch Deck ist demnach eine digitale Präsentation von wenigen Folien (mit wenig Text), in denen das Start-up-Konzept zusammengefasst ist.

Meine Empfehlungen des Monats

Gadget: Akku-Pack

Wir alle kennen das Problem des leeren Akkus beim Smartphone. Es passiert meistens genau dann, wenn wir es dringend benötigt hätten. Die Lösung ist ein Akku-Pack. Hier gibt es ganz viele. Ich habe seit neuestem ein „Wireless Accu Pack“, welches das Laden mittels Induktion erlaubt (iPhone X, iPhone 11, Google Pixel), ich brauche somit kein Kabel mehr mitzunehmen. Mein Produkt heißt YOOLOX und ist super praktisch, da durch die Saugnäpfe das Telefon auch gut am Akku-Pack haften bleibt. Einfach mal ausprobieren.

Buch: Blitzscaling von Gründer Reid Hoffmann

Da sich der Hauptartikel mit dem Thema Start-ups beschäftigt, möchte ich auch hier ein passendes Buch dazu empfehlen. Es heißt „Blitzscaling“ und ist vom LinkedIn-Gründer Reid Hoffmann. Im Buch wird sehr gut beschrieben, wie man ein Unternehmen sehr schnell skalieren kann und welche Herausforderungen damit einhergehen. Es ist ganz klar der Silicon-Valley-Ansatz vom extremen Wachstum. Trotz allem konnte ich auch für mich viel für den Start-up-Bereich daraus mitnehmen.

App: Scanbot

Scanbot – eine App, mit welcher man schnell und einfach Dokumente einscannen, via PDF speichern und somit automatisch an seine E-Mail-Adresse versenden kann. Ich bekomme dauernd irgendwelche Briefe und Dokumente, die ich eigentlich via E-Mail und als PDF-Format benötige. Die App macht mir das Leben definitiv leichter :)

Podcast: „Fest & Flauschig“

In den Spotify Podcast Charts befindet sich ein Podcast mit dem Namen „Fest & Flauschig“ von den beiden Satirikern Jan Böhmermann & Olli Schulz ganz oben. Ich war neugierig und eigentlich dachte ich mir nach fünf Minuten, dass ich jetzt gleich wieder abdrehe ... zum Glück war meine Fitness-Session aber noch nicht vorbei, und nach zehn Minuten war mir der Podcast sympathisch, und vor allem musste ich viel lachen – und wir lachen ja alle zu wenig – darum lade ich euch ein, in diesen Podcast mal reinzuhören