Sehr oft behauptete sie auch, dass derartige Krisen ohne Wohlstandsverlust bewältigt werden können. Mithilfe des billigen Geldes (Nullzinsen!) schien dies auch zu funktionieren. War das Schönfärberei und müssen wir jetzt den Gürtel enger schnallen? Wie schnell kann sich eine Überflussgesellschaft an den Mangel an Energie, Arbeitskräften und Importgütern anpassen? Die Rechnung für so viel Großzügigkeit, also die Politik des billigen Geldes und Kompensationen für alle Probleme, wird jetzt