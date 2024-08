Wirtschaft verstehen: Wir brauchen eine EU-Fehlerkultur

Wenn gerade im Europäischen Forum in Alpbach über die Zukunft diskutiert wird, darf die Kritik an Europa nicht fehlen. Die Flut an EU-Regeln überfordert Bürger, Investoren, Industrie und viele Nationalstaaten. Mit der Taxonomie-Verordnung und angeschlossenen ESG-Regelungen findet eine beispiellose Selbstgeißelung der EU-Wohlfahrt statt, die keinen zurechenbaren, wirtschaftlichen Ertrag liefert.