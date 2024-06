 Wirtschaft verstehen: Momentum für "weiße Ritter"

Es sind Tage der Rettung. Strauchelnde oberösterreichische Traditionskonzerne werden durch strategische Investoren, sogenannte "weiße Ritter", vor bösen Einschnitten bewahrt. So geschehen bei Lenzing AG und Rosenbauer AG. Grundsätzlich eine gute Nachricht, auch wenn die Konsequenzen erbarmungslos werden können. Risikoaffine Investoren erwarten hohe Renditen. Meist mehr, als die angeschlagenen Unternehmen zu erwirtschaften in der Lage sind. Es geht am Ende um Rendite und die Macht.