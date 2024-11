Wirtschaft verstehen: Lahme Justiz: Immofinanz-Freisprüche

Der österreichische Anleger fühlt sich zuweilen im falschen Film: Wie kann die heimische Justiz in den größten Anlegerskandalen dieses Jahrhunderts so langsam agieren? Erst die Einstellung des Meinl-Verfahrens im Mai und nun der Freispruch für die Köpfe der einstigen Immofinanz/-east in einem Schlüsselverfahren. Die Justiz zeigt massive Schwächen in großen Wirtschaftsstrafverfahren und versagt den zeitnahen und fairen Prozess.