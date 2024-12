Wirtschaft verstehen: Finstere statt stille Nacht im Advent?

Vorige Woche haben der Zweiradhersteller KTM und der Autozulieferer Schaeffler über wirtschaftliche Probleme berichtet. KTM hat einen Insolvenzantrag eingebracht, Schaeffler will das Werk in Berndorf schließen. Auch Siemens setzt eine ähnliche Maßnahme für ein Werk in Wien. Selbst wenn die Fälle nicht ganz vergleichbar sind, können gemeinsame Gedanken abgeleitet werden.