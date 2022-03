Ich halte dort einen Vortrag und freue mich, wieder einmal nach drei Jahren in den USA zu sein, um mit vielen amerikanischen Kollegen/Freunden zu diskutieren und Neues zu erfahren. Auch hier ist der Ukraine-Krieg in aller Munde, und am heftigsten wird die Frage erörtert, wie effektiv bzw. wie wirksam die getroffenen Sanktionen gegen Russland sind. Ich will dieser Frage nachgehen und eine erste Analyse aus ökonomischer Sicht versuchen. Meines Wissens wurden in jüngerer Zeit keine derartig