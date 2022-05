In den USA wird die Politik der Notenbank Federal Reserve als mögliche Rezessionsursache gesehen. Sie erhöht die Leitzinsen so forsch, dass sie zwar die Inflation in den Griff bekommt, gleichzeitig aber die Konjunktur abwürgt. In China ist es die harte Coronapolitik der Regierung: Weil die Behörden dort Millionenstädte wie Shanghai in den Lockdown schicken, werde das nicht ohne Folgen für die Wirtschaft bleiben. Und schließlich ist es der Ukraine-Krieg, der die Wirtschaft in Europa so sehr