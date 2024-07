Wirtschaft verstehen: Varta-Aktionäre stehen vor dem Nichts

Wie geht so was?", fragen viele Kleinaktionäre ungläubig. "Wie kann der Kernaktionär und Aufsichtsratsvorsitzende Michael Tojner die Varta in die De-facto-Pleite führen und dann den Retter geben?" Der Frust der Aktionäre sitzt tief. Einige sind verkatert, hatten sie doch mit dem Kunden "Porsche" im Vorfeld spekuliert. Andere sehen sich im nächsten Börsenskandal, weil eine polarisierende Figur der Wiener Finanzszene geschickt zu seinem Vorteil agiert.