Große Konzerne verschieben seit Jahren ihre Gewinne zu ihren Tochter-Firmen in Länder mit extrem niedrigen Steuersätzen. Nach Schätzungen von Becker und Englisch (2019, Ifo-Schnelldienst, Heft 9) verlieren die USA durch Gewinnverschiebung 1,5 Prozentpunkte des BIP, und in klassischen Steueroasen liegen nicht-versteuerte Gewinne von 600 Milliarden US-Dollar. Es wäre also ein großer Erfolg, wenn es eine weltweit geltende Mindest-Steuer gäbe.