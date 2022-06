Damit sprach der Präsident des deutschen Bundesverbandes Großhandel, Außenhandel, Dienstleistungen (BGA), Dirk Jandura, vielen Experten, aber auch vielen Sparern in der Eurozone aus der Seele. Zu jenen, die ähnlich denken, aber es nicht so offen sagen dürfen, zählt wohl auch Robert Holzmann, Gouverneur der Oesterreichischen Nationalbank (OeNB) und damit auch Mitglied des EZB-Rates, der diese Entscheidung am vergangenen Donnerstag mitgetragen hat. Bei der Präsentation der Konjunkturprognose der