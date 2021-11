Unter Staat verstehen wir aber meist die Regierungen in Bund und Ländern. Fasst man den Staatsbegriff so auf, wie er in der Verfassung steht, dann sind wir alle gemeint, also auch das Staatsvolk. In der Pandemie zeigen die Regierenden im Zeitraffer, nach welcher Methode sie arbeiten: zu wenig, zu langsam. Das hat uns in der Pandemie in eine prekäre Situation gebracht. Es darf erwartet werden, dass es beim Klimaschutz ähnlich laufen wird. Also müssen wir Bürger das Heft in die Hand nehmen, falls