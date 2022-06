Im Herbst 2021 habe ich in dieser Kolumne gefragt: Ist die steigende Inflation nur vorübergehend? Aufgrund der aktuellen starken inflationären Entwicklung will ich dazu noch einmal Stellung nehmen und auf die Ursachen und Konsequenzen eingehen. In Österreich stieg die Inflation im Mai 2022 auf 8,0 Prozent, in Deutschland gar auf 8,4 Prozent. In den USA liegt sie bei 8,5 Prozent, mit steigender Tendenz. Die meisten Ökonomen gehen davon aus, dass uns diese hohen Inflationsraten wie in den