Die Inflation wird in diesem Jahr sehr wahrscheinlich deutlich über 2,5 Prozent liegen. Dies ist gegenüber 2020 mit 1,4 und 2019 mit 1,5 Prozent ein signifikanter Anstieg. Auch in Deutschland wird die Teuerung 2021 wahrscheinlich bei 2,5 Prozent liegen. Was bedeuten diese steigenden Inflationsraten? Müssen wir etwa besorgt sein? Zurzeit glaube ich nicht, denn sie sind zunächst ein wichtiges Signal, dass sich die Wirtschaft erholt und wieder Optimismus einkehrt.