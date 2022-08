Offenbar ist es nicht einfach, weil Inflation eine höchst individuelle Sache ist. Man könnte sie als abhängig vom Einkommen und eben auch vom Lebensstil bezeichnen. Zumindest kommt das Institut für Höhere Studien (IHS) zu diesem Ergebnis. Wer etwa in Zeiten von steigenden Treibstoffpreisen täglich mit dem Auto fahre oder fahren müsse, sei besonders exponiert, heißt es in einem Policy Brief des IHS. Dieser sieht aber jetzt auch eine gewisse Entlastung, weil die Treibstoffpreise in den