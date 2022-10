Zwischen 2020 und dem ersten Halbjahr 2022 flossen knapp 40 Prozent der Finanzinvestitionen laut Nationalbank in diese Anlageform. Im Durchschnitt der Jahre 2015 bis 2019 war es rund ein Viertel. In den Jahren 2020 und 2021 hat sich das ausgezahlt. Kursgewinne über 16 Milliarden Euro wurden erzielt. Und dann kam der Ukraine-Krieg: Allein im ersten Halbjahr dieses Jahres lösten sich 18 Milliarden Euro an Vermögen in Luft auf. So hoch waren die Kursverluste – auf dem Papier. Ob daraus echte