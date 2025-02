Gender Pay Gap: Eine Familienangelegenheit?

Wie jedes Jahr wurde am 13. Februar, dem "Equal Pay Day", über den Gender Pay Gap (GPG) berichtet. Der unbereinigte GPG bezeichnet die durchschnittliche Einkommensdifferenz zwischen allen erwerbstätigen Männern und Frauen. In der österreichischen Privatwirtschaft verdienen Frauen rund 18 Prozent weniger als Männer. In der Vergangenheit wurde der unbereinigte GPG (also diese 18 Prozent) oft mit Lohndiskriminierung von Frauen gleichgesetzt.