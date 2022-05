Dies hat sozialpolitisch seine Rechtfertigung, wenn es zielgenau den untersten Einkommensschichten zugutekommt. Wird aber darüber hinaus Geld zur Bekämpfung der Inflation eingesetzt, hat es genau die konträre Wirkung – es heizt die Inflation weiter an. Der Inflationssprung vor Ausbruch des Krieges in der Ukraine zeigt, dass sich die Wirtschaft bereits in einer globalen Überhitzungsphase aufgrund der pandemiebedingten sehr großzügigen Kombination von Geldflut der Notenbanken und