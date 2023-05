Als Schildbürger die Inflation besiegten

"Der Grund ist doch sonnenklar", wusste der Wirt zu berichten, der Preis von Moselwein sei gestiegen, und das mache alles teurer. Man erbat umgehend den Kaiser, an jeden Bürger in Schilda 100 Taler zu verteilen, damit ein jeder sich wieder alles leisten könne. Den Schildbürgern stets wohlgesinnt und vom Wehklagen besorgt, willigte der Kaiser ein. Schließlich sollte es im Kaiserreich Utopia keinem Bürger an etwas fehlen. Als daraufhin sich die Preise weiter erhöhten, herrschte eine gewisse