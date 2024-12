Wo das Karottenballett tanzt

Wennst nicht ordentlich lernst, landest am End bei der Müllabfuhr", war in meiner Schulzeit noch ein gängiges Drohbild. Die Verfechter dunkelgrauer Pädagogik hatten damals freilich auch keine Vorstellung von der MA 48. Denn wer sich in Wien niederlässt und mit offenen Augen durch die Straßen geht, gewinnt schnell den Eindruck von einer Stadt, in der das Sozialprestige der "Mistkübler" kaum höher sein könnte.