Dass die gelbe Tonne nur mit Flaschen und Joghurtbechern zu befüllen ist, musste ich erst einmal lernen. Die Verwandtschaft aus Oberösterreich war bei Besuchen bei mir in Wien oft irritiert, dass ich, obwohl doch so umweltbewusst, den Großteil des Plastiks einfach in den Restmüll werfe.