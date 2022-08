Wiener Gasabhängigkeit als Preistreiber

Der Wiener Bürgermeister Michael Ludwig (SP) gehört zu jenen, die seit Beginn der Teuerungswelle am lautstärksten nach einem von der Bundesregierung verordneten Preisdeckel für alles Mögliche rufen. Doch in der eigenen Stadt steigt Ludwig nicht auf die Bremse – im Gegenteil: Die Energiepreise sowie allerlei Gebühren werden in Wien in den nächsten Monaten kräftig erhöht.