Von Wien bis Barcelona

Ich bin ein Freund der privaten Kurzzeitmiete im Urlaub. Heuer im Sommer geht es wieder einmal mit der Großfamilie samt Hund in die Normandie. Ins kleine Steinhaus mit Garten am Atlantik. Wegen des Gefühls, praktisch vom ersten Tag weg irgendwie Teil des normannischen Dorflebens zu sein, ist für uns das zweifelsfrei bequemere Hotel keine echte Alternative. Und weil der Kochdilettant nur so zu den Töpfen greifen kann.