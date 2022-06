Die Fans mögen mir verzeihen: Das "Meer der Wiener", der Neusiedler See, ist für eine in der Kindheit an das idyllische Blau, Türkis oder Grün samt Bergkulisse der Salzkammergut-Seen gewöhnte Badehungrige eine herbe Enttäuschung. Na, danke, dachte ich, als ich zur Studienzeit zum ersten Mal gen Osten der Hitze der Stadt entfliehen wollte; dann bleib’ ich doch gleich in Wien.