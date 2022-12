 Schnee bringt Wien aus dem Takt

Als ich diesen Montag aus dem Fenster blickte, sah ich weiß – und damit eigentlich schwarz. Denn Schnee in Wien, noch dazu zu Wochenbeginn, bedeutet Chaos in der Stadt. Da heißt es besser, die doppelte Zeit für sämtliche Wege einzukalkulieren. Es ist nämlich ein Mysterium der Großstadt: Kaum liegt auch nur ein Zentimeter Schnee, steigt gefühlt die Hälfte der Wiener ins Auto, die andere Hälfte in die Öffis, niemand bleibt zu Hause. Vom Stau auf der Tangente oder dem Ring bekomme ich nur