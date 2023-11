Eines vorweg: Heute wird’s anrüchig. Begonnen hat alles mit der Pandemie, die für mich nur eine positive Langzeitfolge zu bieten hatte: Seit dem ersten Lockdown bewältige ich meinen Weg in die Redaktion zu Fuß. 8200 flotte Schritte (hin und retour) bei jedem Wetter zwischen der Wohnung in Margareten und dem Büro in der Josefstadt sind mein tägliches Kardiotraining geworden.