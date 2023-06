Es gab Drogenprobleme, Vergewaltigungen, Messerstechereien. Zuletzt wieder am Wochenende, als ein 18-Jähriger in der U-Bahnstation um 2.30 Uhr mit einem Messer verletzt wurde. So wie man in den 90er Jahren den Karlsplatz umschiffte, da sich dort die Junkies trafen, so tummeln sich auch am Praterstern Obdachlose, Drogensüchtiger, Alkoholiker und viele Kleinkriminelle.