Man traut sich nicht hin, weil da ja lauter Nackerte sind. Und dann verirrt man sich eines Tages mit dem Fahrrad und landet in einem wunderschönen Naturpark mit seltenen Vögeln und Sumpfschildkröten, glitzernden Farben und einladenden Lacken, in denen man baden kann. Erinnerungen an die Traun-Auen werden wach, wie sie in der Kindheit waren, bevor sie immer mehr dem Beton weichen mussten.