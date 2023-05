Kämpferin gegen das Kopftuch

Die Wahl in der Türkei ist geschlagen, eine Stichwahl ist nötig. Fatma Akay-Türker hofft, dass sich "Demokratie und Rechtsstaatlichkeit" durchsetzen werden. In dem Kaffeehaus, in dem wir uns treffen, wird der Milchschaum in Herzform serviert. Das Herz war im türkischen Wahlkampf Zeichen der Opposition, der Inhaber signalisiere damit, dass er für die Ablöse von Präsident Recep Tayyip Erdogan ist, erklärt sie.