Immer wieder im Wirtshaus

Halb Wien ist in diesen Tagen dank Euro-Fußballfieber beim „Public Viewing“. Auf der Prater Hauptallee, in der Strandbar Herrmann am Donaukanal oder am Rathausplatz simulieren Großbildleinwand, Becherbier, Fanblocks und lange Wartezeiten echte Stadionatmosphäre.Ich ziehe dem ja das Gemeinschaftserlebnis am ein wenig versteckten St- Ulrichs-Platz in Neubau (7. Bezirk) vor.