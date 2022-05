In Wien ist er längst ein Begriff, im Herbst will er österreichweit die politische Bühne rocken. Marco Pogo, rechtzeitig 35 geworden, um das Mindestalter zu erfüllen, will für die Hofburg kandidieren. "Es steht nirgendwo geschrieben, dass man als Bundespräsident ergraut sein muss", sagt er. Pogo ist eigentlich zu cool für die Politik und doch ist er seit 2020 Bezirksrat in Simmering.