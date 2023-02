Ein exemplarischer Radweg-Streit

Die Krottenbachstraße ist eine Hauptverkehrsader im 19. Bezirk. Auf rund 3,4 Kilometern verbindet sie das noch städtische Oberdöbling mit Neustift am Walde und Salmannsdorf. Am Anfang stehen links und rechts viele Gemeindebauten, nach und nach wandelt sich das Bild – je weiter aus der Stadt, desto größer die Häuser – am Ende hat man eine Villengegend erreicht.