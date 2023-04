Die Türken, die Bohnen und die Kultur

Wieso heißt diese Kolumne "Wiener Melange"? So viel sei verraten, es standen vor mehr als einem Jahr, als die Kolumne startete, auch andere Titel in der Auswahl. Etwa Wiener Parkett. Doch selbst die UNESCO assoziiert Wien mit dem braunen Bohnengetränk: Die Kaffeehauskultur wurde in das Verzeichnis für immaterielles Kulturerbe aufgenommen. Der Legende nach sollen die Türken, die 1683 Wien belagerten, bei ihrer Flucht mehrere Säcke Kaffeebohnen hinterlassen haben. Das Privileg zum öffentlichen