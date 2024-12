Die Stadt im Lichterglanz

Ich spaziere am Lichterglanz beim Rathaus vorbei. Die Straßenbahn stoppt in der Zeit, da der Christkindlmarkt erstrahlt, phasenweise an dieser Station gar nicht mehr. Vor dem Burgtheater gegenüber stehen die Menschenmassen und posieren für Erinnerungsfotos: vom prachtvollen Entree, dem Karussell, dem beleuchteten Rathaus, vor allem aber vom romantischen Herzerlbaum. Für Verliebte gibt es dort einen eigenen Bussiplatz.