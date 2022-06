In Paris laden an jeder Ecke Brasserien und Cafés zum Verbleib, in Wien kämpfen Wirte oft mit massiven Auflagen. Dabei geht die Bezeichnung Schanigarten auf Wien zurück: Johann Jakob Tarone soll um 1750 um Erlaubnis angesucht haben, vor seinem Kaffeehaus am Graben Tische und Stühle aufstellen zu dürfen. Da er Italiener war, sprach man von Gianni’s Garten, daraus soll später der Schanigarten geworden sein. In der Bundeshauptstadt gibt es 3600 davon.