Über Radfahren in Wien lässt sich trefflich streiten. Ich gehöre zur Radfahrer-Fraktion – und bin damit in der Minderheit, auch wenn es an sonnigen Tagen in der Innenstadt so scheint, als trete ganz Wien in die Pedale. 2021 wurden aber nur neun Prozent aller Wege in der Stadt auf dem Rad zurückgelegt, der Öffi-Anteil betrug trotz Pandemie 30 Prozent, ein Viertel wurde im Auto absolviert. Mit 35 Prozent ist der Fußgängeranteil leicht gesunken. Wien ist eine Öffistadt, sagen