ABD0136_20250117 - WIEN - STERREICH: BŸrgermeister Michael Ludwig (SP ) und VizebŸrgermeister Christoph Wiederkehr (NEOS) am Freitag, 17. JŠnner 2025, anl. der "Wiener Regierungsklausur 2025" in der Klinik Floridsdorf in Wien. - FOTO: APA/HELMUT FOHRINGER

Bild: HELMUT FOHRINGER (APA)