Recep Tayyip Erdogan, seit zwei Jahrzehnten mit seiner AKP die bestimmende Kraft in der Türkei, steht am Sonntag vor einer entscheidenden Präsidenten- und Parlamentswahl. In den Umfragen liegt das Bündnis um den Sozialdemokraten Kemal Kiliçdaroglu voran. Es riecht nach einer Sensation. Was das mit Wien zu tun hat? Gar nicht so wenig.