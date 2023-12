Der Duft vergangener Zeiten

Wien war in der Monarchie eine stinkende Stadt. Die Hygienebedingungen waren schlecht. Es gab kaum Möglichkeiten, sich regelmäßig zu waschen, die Pferde hatten noch keine Poopbags, die alte Stadtmauer umschloss die Gerüche. Die gehobene Schicht entging den olfaktorischen Belästigungen. Sie hüllte sich in Düfte. Die Herstellung von Parfums florierte in Wien, es gab zahlreiche heimische Produzenten. "Schick mir die Tubereuse. Ich kann doch nicht nur die ewigen Rösser in der Nase haben", schrieb